Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Scheibenwischer mutwillig abgebrochen – Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht

(Foto: 123rf.com)

Im Zeitraum von Samstag, 4. Januar 2020, 20 Uhr, bis Sonntag, 5. Januar 2020, 9 Uhr, wurden in der Martinistraße in Freystadt an mehreren Fahrzeugen von einem oder mehreren bislang Unbekannten die Scheibenwischer verbogen und teilweise abgebrochen.