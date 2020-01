Ausstehende Geldstrafen Zwei Haftbefehle bei Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der Autobahn vollstreckt

Am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 6.15 Uhr, kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen 27-jährigen Pkw-Lenker, der mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A3 im Bereich Sinzing in Fahrtrichtung Passau unterwegs war.

SINZING Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 27-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve sowie ein weiterer Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorlag. In beiden Fällen fußen die Haftbefehle auf nicht bezahlte Geldstrafen, die gegen ihn wegen Verkehrsstraftaten verhängt wurden. Nachdem der Mann die beiden ausstehenden Geldstrafen in Höhe von insgesamt knapp 1.250 Euro aufbringen konnte, blieb ihm die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erspart und er konnte seine Reise fortsetzen.