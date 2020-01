Geldbeutel geklaut Die PI Neutraubling sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Pkw

(Foto: welcomia/123rf.com)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 5. auf 6. Januar, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Donaustraße in Neutraubling abgestellten VW Arteon ein.