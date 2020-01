Um Hinweise wird gebeten Randale im Kurpark Bad Kötzting – Stadt setzt Belohnung aus

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar zerstörten Unbekannte die große Sonne des Planetenwegs im Kurpark Bad Kötzting. Am Sinocur legten die Täter Feuer. Bewegungsmelder wurden von den Wänden gerissen. Des Weiteren wurden Laternen und Fahnenstangen beschädigt und zum Teil umgeworfen. Eine Glasscheibe am Pavillon wurde zerschlagen.