Geschubst Die Polizei ermittelt zu einem Streit auf einem Supermarktplatz in Köfering

(Foto: 123rf.com)

Bereits am Silvestertag, Dienstag, 31. Dezember 2019, kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Schulstraße in Köfering zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Kleintransporters, nachdem dieser mit seinem Fahrzeug direkt vor dem Eingang des Marktes stehen geblieben war.