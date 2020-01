Sachbeschädigung in Großberg Fensterscheiben an einer Schule eingeschlagen

Am Samstag, 4. Januar 2020, gegen 16.15 Uhr wurden an einer Schule in der Jahnstraße in Großberg durch bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eingeschlagen.