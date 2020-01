Kaum Beute Kaugummiautomaten aufgebrochen

In der Zeit von Freitag, 3. Januar 2020, 21 Uhr bis Samstag, 4. Januar 2020, 0.30 Uhr, wurde in Waldmünchen in der Schulstraße Höhe Kirche ein Kaugummiautomat, der an einer Hauswand angebracht war, gewaltsam aufgebrochen.