Unfallflucht in Neutraubling Lkw-Fahrer kollidiert Rückwärtsfahren mit einem Lichtmast

(Foto: zoomzoom/123RF)

In der Zeit von Donnerstag, 2. Januar 2020, 16 Uhr, bis Freitag, 3. Januar 2020, 7.45 Uhr, ereignete sich in Neutraubling in der Neugablonzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.