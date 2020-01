Außenspiegel abgetreten Mehrere Fahrzeuge im Weinweg in Regensburg beschädigt

(Foto: Dominic Casdorf)

Am Samstag, 4. Januar 2020, gegen 5.30 Uhr wurden durch eine Polizeistreife im Weinweg in Regensburg mehrere Beschädigungen an geparkten Pkw festgestellt.