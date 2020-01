Unfall bei Kallmünz Unter Drogeneinfluss mit dem Auto im Graben gelandet

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 3. Januar 2020, befuhr eine 37-jährige Frau aus dem Städtedreieck mit ihrem Fiat die Kreisstraße R36 von Eich in Richtung Rohrbach. An der Einmündung zur Staatsstraße 2165 fuhr die Frau geradeaus weiter und landete mit ihrem Pkw im dahinterliegenden Feld.