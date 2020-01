Im Kinderwagen versteckt Diebisches Pärchen erwischt – Diebesgut aus verschiedenen Geschäften aufgefunden

Nach einem Ladendiebstahl in einem Regensburger Einkaufsmarkt konnte umfangreiches Diebesgut aus verschiedenen Geschäften aufgefunden werden.

REGENSBURG Ein Pärchen aus dem Bereich Schwandorf kaufte in einem Regensburger Einkaufsmarkt am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 18 Uhr lediglich wenige, günstige Waren. Bei einer Überprüfung durch Ladendetektive wurde schnell festgestellt, dass im Kinderwagen der beiden noch diverse unbezahlte Waren versteckt waren. Hinzugezogene Beamte der PI Regensburg Süd konnten diese sicherstellen und zwischenzeitlich bereits verschiedenen Geschäften zuordnen. Nach aktuellem Stand stammen die Waren, die einen Wert im dreistelligen Eurobereich haben, aus sieben verschiedenen Kaufhäusern. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Langfinger erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.