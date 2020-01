Anzeige erstattet Gleißenberger hängt sich Reichskriegsflagge an die Wand, weil ihm das „Design der Flagge gefiel“

(Foto: 123rf.com)

Am Montag, 30. Dezember, 2019, gegen 23.40 Uhr, wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Gleißenberg eine an der Wand hängende Reichskriegsflagge festgestellt, die von der Straße aus für jedermann sichtbar war.