Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannte schlagen Glasscheibe eines Bushäuschens in Donaustauf ein

Unbekannte schlugen die Glasscheibe des Bushäuschens in Donaustauf ein. (Foto: Ursula Hildebrand)

Vermutlich in der Silvesternacht schlugen bisher Unbekannte mit einem Gegenstand die Sicherheitsglasscheibe am Bushäuschen in Donaustauf in der Regensburger Straße – Haltestelle Regensburger Straße/Bayerwaldstraße – in Fahrtrichtung Regensburg ein.