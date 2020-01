Unfall bei Waldmünchen Von der Straße abgekommen – gegen Unfallverursacher lagen zwei Haftbefehle vor

Am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 9.55 Uhr, fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Opel in Waldmünchen im Bereich Neue Ziegelhütte in stadtauswärtige Richtung. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in die dortige Wiese, wo sein Pkw zum Stehen kam.