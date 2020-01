Zwei Verletzte Unfall auf der A3 bei Sinzing – Auto prallt in einen Lkw

Auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 2. Januar 2020, gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen dem Kreuz Regensburg und der Anschlussstelle Nittendorf. Zwei Insassen eines Pkws wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.