Schaden im dreistelligen Eurobereich 19-Jähriger lässt Geldbeutel offen im Auto liegen – Dieb schlägt Scheibe ein und klaut Geldbörse samt Dokumente

Weil er seine Geldbörse sichtbar in seinem Fahrzeug liegen ließ, begann das Neue Jahr für einen 19-jährigen Regensburger unerfreulich. Zwischen Montag, 30. Dezember 2019, 21 Uhr, und Mittwoch, 1. Januar 2020, 17.45 Uhr, wurde die Beifahrerscheibe eines Pkws in der Helenenstraße in Regensburg eingeschlagen.