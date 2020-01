Zeugen gesucht Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt auf einem Parkplatz die Stoßstange eines Pkws und entfernt sich

(Foto: Germano Poli/123rf.com)

Am Montag, 30. Dezember 2019, gegen 17 Uhr, wurde in der Regensburger Straße in Wörth an der Donau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein schwarzer BMW von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer eines silbernen BMW, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.