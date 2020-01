Alle deutlich unter Alkoholeinfluss Silvesterfeier mit Folgen – Gerangel zwischen drei Partygästen führt zu Körperverletzung

(Foto: 123rf.com)

In den Morgenstunden des Neujahrsmorgens am Mittwoch, 1. Januar 2020, kam es bei einer Silvesterfeier im Gemeindebereich Schorndorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen drei Partygästen zu einem Gerangel, in dessen Verlauf einer der Beteiligten einen Faustschlag ins Gesicht bekam.