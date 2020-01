Zeugen gesucht Hundekotabfalleimer beschädigt

Unbekannte haben im Bereich des Donauufers beim Schwabelweiser Weg in Regensburg einen Abfalleimer für Hundekot beschädigt (unser Foto ist ein Symbolbild).

REGENSBURG Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde der Abfalleimer samt dazugehörigem Beutelspender unbrauchbar beschädigt. Der Inhalt erstreckte sich dabei über den gesamten Gehweg. Die Tatzeit wird in den Früh-/Vormittagstunden am Dienstag, 31. Dezember 2019, vermutet. Wer Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der PI Regensburg-Nord unter der Telefonnummer 0941/ 506-2221 in Verbindung.