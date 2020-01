Trunkenheit im Verkehr Alkoholisiert mit Pkw unterwegs – Polizei stellt Führerschein sicher

Am Mittwoch, 1. Januar 2020, gegen 1.45 Uhr, wurde in Roding in der Landgerichtstraße der Fahrer eines Pkws einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer war sichtlich alkoholisiert, was ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte.