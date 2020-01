Unfall bei Deuerling Alkoholisiert in einer Wiese gelandet – 21-Jähriger leicht verletzt

In einer scharfen Kurve zwischen Undorf und Deuerling kam in der Silvesternacht, 31. Dezember 2019, ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Pkw und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen.