Silvesterbilanz der PI Neutraubling Drei Körperverletzungsdelikte, brennendes Mülltonnenhäuschen

Relativ wenige Einsätze hatten die Beamten der Polizeiinspektion Neutraubling in der Silvesternacht 2019/2020 zu bewältigen.

NEUTRAUBLING In Neutraubling und Schierling kam es im Zeitraum von 23.30 bis 4.15 Uhr zu drei Körperverletzungsdelikten, bei denen insgesamt fünf Personen leichtere Verletzungen erlitten. Zwei dieser Personen, eine 31-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, wurden vorsorglich zur Behandlung in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert.

Neben wenigen Ruhestörungen im Dienstbereich brannte in der Keplerstraße in Neutraubling gegen 2.20 Uhr ein Mülltonnenhäuschen. Hier wurden vermutlich nicht komplett abgelöschte Feuerwerkskörper entsorgt, sodass die Mülltonne in Brand geriet und das Mülltonnenhäuschen komplett abbrannte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zudem wurden unmittelbar nach Neujahrsbeginn im Stadtbereich Neutraubling durch die Beamten mehrere kleinere Feuer nicht vollständig abgebrannter Feuerwerkskörper festgestellt. Diese konnten jedoch ohne Alarmierung der Feuerwehr abgelöscht werden. Zu Sachschäden kam es hierbei nicht.

Insgesamt feierte jedoch die Bevölkerung im Dienstbereich der Polizeiinspektion Neutraubling friedlich und ruhig.