„Dum Bum“ Kontrolle in Furth im Wald – Grenzpolizeigruppe findet illegale Böller

(Foto: Bundespolizei)

Bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle in der Böhmerstraße in Furth im Wald fanden Schleierfahnder der Grenzpolizeigruppe (GPG) Furth im Wald am Sonntag, 29. Dezember, eine Packung mit insgesamt 20 verbotenen Böllern der Marke „Dum Bum“.