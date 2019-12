Von der Sonne geblendet Autofahrer erfasst Fußgänger – 36-Jähriger und seine Tochter (2) verletzt

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntag, 29. Dezember, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer die parallel zur Staatsstraße verlaufende Gemeindeverbindungsstraße von Daßwang in Richtung Kemnathen. Dabei wurde er offensichtlich durch die Sonne so stark geblendet, dass er zwei entgegen kommende Fußgänger erst im letzten Moment wahrnahm und sie erfasste.