Zeugen gesucht Garagentor stand vermutlich kurzzeitig offen –Diebe nehmen zwei Fahrräder und einen Bohrer mit

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Aus einem Keller im Chamer Ortsteil Nunsting wurden am Sonntag, 29. Dezember, in der Zeit von 0 bis 9 Uhr, zwei Fahrräder und ein Bohrer entwendet. Die Täter sind vermutlich durch das kurzzeitig offenstehende Garagentor in den Keller gelangt.