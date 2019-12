Zeugen gesucht Tierarztpraxis in Wörth zum wiederholten Mal Ziel von Einbrechern

(Foto: Lucky Business/123rf.com)

Bereits zum wiederholten Male wurde am Samstagabend, 28. Dezember, im Zeitraum von 18 bis 19.30 Uhr, in eine Tierarztpraxis in der Innenstadt von Wörth an der Donau eingebrochen.