5.500 Euro Schaden Beim Einfahren in die B20 die Vorfahrt missachtet

(Foto: Ursula Hildebrand)

Eine Pkw-Lenkerin missachtete am Samstag, 28. Dezember, gegen 18.20 Uhr, beim Einfahren in die Bundesstraße B20 in Cham die Vorfahrt eines Pkw-Lenkers, welcher auf der Werner-von-Siemens-Straße in Cham in Richtung Taschinger Berg fuhr.