Um Hinweise wird gebeten Heckenstauden geklaut

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

In der Zeit von Freitag, 20. Dezember, bis Freitag, 27. Dezember, wurden von einem unbekannten Täter aus einem Grundstück in der Eismannsberger Straße in Oberndorf, Gemeindebereich Miltach, drei Heckenstaude geklaut.