Autos beschädigt Heckscheibenwischer mutwillig abgebrochen

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 26. Dezember, in der Zeit von 16 bis 16:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter in Schorndorf in der Raiffeisenstraße drei geparkte Pkw, indem er die Heckscheibenwischer der Fahrzeuge abbrach.