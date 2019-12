Führerschein wurde sofort eingezogen Betrunken Unfall gebaut – fünf Leichtverletzte

(Foto: Rainer Auer)

Mit rund 1,5 Promille war ein 45-jähriger Kanadier am Montag, 23. Dezember, kurz vor Mitternacht auf der Nordgaustraße in Regensburg unterwegs. Dabei verursachte der Mann einen Auffahrunfall an der Ampel auf Höhe der dortigen Tankstelle.