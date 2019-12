Kontrolle in der Isarstraße Mit Alkohol am Steuer erwischt – mit 1,2 Promille war die Fahrt dann zu Ende

(Foto: babar760/123RF)

Einen Wert von rund 1,2 Promille hat ein 28-jähriger Österreicher am Donnerstag, 26. Dezember, gegen 5 Uhr morgens bei einer Polizeikontrolle in der Isarstraße in Regensburg in das Messgerät geblasen.