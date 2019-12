Keine rechtswidrige Absicht Kind in Deining angesprochen – 63-jähriger Mann meldet sich bei der Polizei

Wie die Polizeiinspektion Neumarkt berichtete, sprach am 21. Dezember gegen 12.45 Uhr ein zunächst unbekannter Mann einen siebenjährigen Jungen auf dem Weg zur Eislaufbahn in Deining an.