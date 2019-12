Unbekannter filmte Nackter Mann joggt durch Furth im Wald

Am Nachmittag des Heiligen Abends, Dienstag, 24. Dezember, gingen bei der Polizeiinspektion Furth im Wald mehrere Anrufe ein, wonach eine männliche Person nackt durch das Stadtgebiet in Richtung Ortsteil Grasmannsdorf joggt.

FURTH IM WALD Tatsächlich konnte eine Streife bei einem Waldstück in Grub den nur mit Laufschuhen bekleideten Jogger antreffen und letztendlich in Polizeigewahrsam nehmen. Dabei wehrte er sich. Anschließend erfolgten eine Blutentnahme und eine Einweisung ins Bezirkskrankenhaus. Da kurze Zeit nach dem Vorfall bereits ein Video in Internet zu sehen war, ermittelt die Polizei derzeit gegen dessen Verbreiter.