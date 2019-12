Die Kripo ermittelt Ex-Lebensgefährtin geschlagen und gewürgt – Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen 37-Jährigen erlassen

Am Dienstag, 23. Dezember, kam es in Berching im Landkreis Neumarkt in den Abendstunden zu einem häuslichen Streit, bei dem ein 37-Jähriger seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen und anschließend am Hals gewürgt haben soll. Gegen den Mann wurde Haftantrag gestellt.