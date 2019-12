Weil eine 29-jährige Fahrzeugführerin am Donnerstagabend, 26. Dezember, durch ihr Radio abgelenkt war, kam sie mit ihrem Audi im Wenzenbacher Ortsteil Irlbach auf der Bayerwaldstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne.

WENZENBACH Hierbei wurde die Frau nicht verletzt, aber an dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.500 Euro. Zudem entstand an der Laterne ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Da an der Unfallstelle auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, führte die Feuerwehr Grünthal die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen durch. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.