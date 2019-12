Absolute Fahruntüchtigkeit Im Rausch von der Straße abgekommen

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 27. Dezember, gegen 1.50 Uhr, geriet der 44-jährige Fahrer eines VW beim Befahren der Prälat-Wolker-Straße in Cham in einer Kurve zunächst auf das Bankett und verlor schließlich beim Versuch, gegenzulenken, vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin er sich überschlug. Dabei beschädigte er neben seinem Fahrzeug auch zwei Leitpfosten.