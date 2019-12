Starke Rauchentwicklung Defekte Heizung im Maschinenraum eines Schiffes löst Großeinsatz in Regensburg aus

(Foto: Alexander Auer)

In den Mittagsstunden wurde am Donnerstag, 26. Dezember, ein Großalarm in Regensburg ausgerufen. Grund hierfür war eine Rauchentwicklung aus einem Schiff, das am Donauufer angelegt hatte.