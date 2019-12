11.000 Euro Schaden Gespräch mit Beifahrer war zu spannend – beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

(Foto: svedoliver/123rf.com)

Weil er so sehr in ein Gespräch mit seinem Beifahrer vertieft war, übersah ein junger Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen am Mittwoch, 25. Dezember, gegen 17:50 Uhr, auf der Staatsstraße 2146 beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zum Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und zwei totalbeschädigten Fahrzeugen.