Feuer in Regenstauf Umgestoßene Kerze setzt Zeitungsstapel in Brand

(Foto: yellowj/123rf.com)

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, wurde gegen 21 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Nähe des Bahnhofs Regenstauf ein Brand ausgelöst.