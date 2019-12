7.500 Euro Schaden Bei Schnee auf die Gegenfahrbahn geraten

(Foto: 123rf.com)

Am Mittwoch, 25. Dezember, um 11.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Urlaubsgast mit seinem Audi die Staatsstraße vom Brennes in Richtung Lohberghütte. In einer scharfen Rechtskurve kam er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen