Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung Streit unter Geschwistern an Heiligabend

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 24. Dezember, gegen 20.15 Uhr, geriet ein 20-jähriger Mann in einer Wohnung in Bad Kötzting mit seinen beiden Schwestern in Streit.