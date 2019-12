Fenster im Erdgeschoss war gekippt Einbruch in ein Einfamilienhaus – Bargeld und Schmuck geklaut

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 24. Dezember, im Zeitraum zwischen 17.15 und 18.20 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Kötzting ein.