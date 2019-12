10.000 Euro Schaden Gegen einen Baum geprallt – Fahrerin und ihre Kinder (11 und 16) leicht verletzt

(Foto: bwylezich/123RF)

Am Mittwoch, 24. Dezember, um 15.30 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Renault die Staatsstraße von Bad Kötzting in Richtung Blaibach. In einer leichten Linkskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, der abbrach und auf das Fahrzeug krachte.