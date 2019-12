Circa 4.000 Euro Schaden Unbekannter fährt geparkten Pkw an und flüchtet

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Im Zeitraum von Donnerstag, 19. Dezember, 12 Uhr, bis zur Feststellzeit am Dienstag, 24. Dezember, 9 Uhr, parkte ein Anwohner in Lappersdorf im Rodauer Weg seinen weißen BMW auf Höhe der Hausnummer 32 ordnungsgemäß ein. Bei seiner Rückkehr stellte er einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den geparkten BMW angefahren und einen Schaden von circa 4.000 Euro hinterlassen.