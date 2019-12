4.500 Euro Schaden Auto angefahren und anschließend aus dem Staub gemacht

(Foto: Bjoern Hennrichs/123rf.com)

Am Montag, 23. Dezember, gegen 12 Uhr parkte ein 30-jähriger Regensburger seinen weißen VW Golf in der Obermünsterstraße in Regensburg.