Körperverletzung Mit einer Bierflasche einer 18-Jährigen auf den Kopf geschlagen

(Foto: zstockphotos/123RF)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 23. auf 24. Dezember, fand in einer Diskothek in Daßwang eine Weihnachtsparty statt. Diese wurde von zahlreichen – zumeist jungen Leuten – besucht. Leider musste die Parsberger Polizei auch zu zwei gefährlichen Körperverletzungen dorthin ausrücken.