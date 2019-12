Unfall in Bach Betrunkener Autofahrer rammt geparktes Auto und kommt auf großem Steinbrocken zum Stehen

(Foto: 123rf.com)

In der Weihnachtsnacht, 24. Dezember, gegen 22.25 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Bach an der Donau zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer war hierbei enorm alkoholisiert.