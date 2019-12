13.000 Euro Schaden Unfall auf der B22 – zwei Leichtverletzte

(Foto: svedoliver/123rf.com)

Am Montag, 23. Dezember, gegen 18.55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Lenker die Bundesstraße B22 in Richtung Cham. Beim Abbiegen nach links in Richtung Willmering übersah der Fahrzeugführer eine entgegenkommende 45jährige Pkw-Lenkerin.