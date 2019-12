2. Bundesliga Der Winterfahrplan der Jahnelf – Vorbereitung auf die Restrückrunde startet am 7. Januar 2020

Am 7. Januar 2020 starten die Jahn Profis in die Vorbereitung auf die Restrückrunde. Dabei erwarten das Team von Mersad Selimbegovic bis zum Jahresauftakt gegen Hannover 96 vier Testspiele.

REGENSBURG Mit dem Sieg in Bochum haben sich die Jahn-Profis einen zusätzlichen Weihnachtsurlaubstag redlich verdient. Nach einer kurzen Winterpause, in der die Spieler individuelle Programme absolvieren, beginnt das neue Jahn Jahr daher am 7. und nicht wie ursprünglich geplant am 6. Januar 2020.

Nach dem Trainingsauftakt am Kaulbachweg (10 Uhr) erwarten die Jahnelf auch mehrere Testspiele

Dienstag, 7. Januar 2020, 10 Uhr, Kaulbachweg, Trainingsauftakt

Samstag, 11. Januar 202, 14 Uhr, Kaulbachweg, Testspiel gegen Swarovski Tirol

Freitag, 17. Januar 202, 14 Uhr, Ingolstadt, Testspiel gegen FC Ingolstadt 04

Samstag, 18. Januar 202, 15 Uhr, Würzburg, Testspiel gegen Würzburger Kickers

Donnerstag, 23. Januar 202, 13 Uhr, Kaulbachweg, Testspiel gegen Blau-Weiß Linz

Dienstag, 28. Januar 202, 20.30 Uhr, Arena Regensburg, 19. Spieltag vs. Hannover 96

Die Testspiele beim FC Ingolstadt 04 und den Würzburger Kickers finden aus spiel-organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Kartenverkauf Pflichtspiele 2020

Wer bei allen Heimspielen im neuen Jahr dabei sein möchte, hat weiterhin die Mög-lichkeit sich die Rückrunden-Dauerkarte zu sichern. Die Dauerkarte umfasst dabei die verbleibenden neun Heimspiele der Saison 2019/20. Die wichtigsten Informationen werden hier zusammengefasst. Natürlich können sich alle Jahnfans dieser Tage auch ihren Eintritt für die beiden ersten Heimspiele in 2020 gegen Hannover 96 (28. Januar 2020, 20.30 Uhr) sowie gegen die SpVgg Greuther Fürth (31. Januar 2020., 18.30 Uhr) sichern. Karten sind über die Betriebsferien des Jahn-Fanshops (23. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020) ausschließlich im Jahn Onlineshop sowie an allen externen Verkaufsstellen (zu den jeweiligen Öffnungszeiten) verfügbar.