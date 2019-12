Die Polizei bittet um Hinweise 33-Jähriger ließ sich in ein Gespräch verwickeln, jetzt ist sein Mobiltelefon weg

(Foto: 123rf.com)

Bereits am Freitag, 20. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr, befand sich ein 33-jähriger Regensburger am Busbahnhof Regensburg. Hierbei wurde er von zwei Personen in ein nettes Gespräch verwickelt.